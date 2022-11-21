«Уже минус полтора»: Лера Кудрявцева слепнет из-за ковида

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем.

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на слабое здоровье, проблемы со зрением и позвоночником на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение».

После выступления 64-летней Ольги Зарубиной, все судьи рассыпались в комплиментах певице, ее вокальным данным и потрясающему внешнему виду.

Когда пришла очередь говорить Лере Кудрявцевой, та призналась, что видит не очень хорошо.

«У меня не очень хорошее зрение. Минус полтора из-за ковида. И вы на сцене для меня, как 20-летняя девочка», — обратилась Лера Кудрявцева к Ольге Зарубиной.

Ольга Зарубина на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы

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«Даже если бы у тебя было идеальное зрение, я стою рядом — это 20-летняя девочка», — сказала Лере ведущая шоу Лолита.

Лера Кудрявцева продолжила восторгаться Ольгой Зарубиной и напомнила всем еще и о том, что у нее есть проблемы с позвоночником. Она ни за что не смогла бы сделать мостик, как Ольга Зарубина.

«Я абсолютно согласна со всеми — и выглядит Ольга, и голос молодой, и вот здесь вот она и на руках лежала. Даже я со своим позвоночником не знаю, смогла бы лечь вот так. Оля просто одна дала жару на сцене. Это, Оля, сильно», — высказалась Лера Кудрявцева.

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