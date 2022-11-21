«Уже минус полтора»: Лера Кудрявцева слепнет из-за ковида

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«Даже если бы у тебя было идеальное зрение, я стою рядом — это 20-летняя девочка», — сказала Лере ведущая шоу Лолита.

Лера Кудрявцева продолжила восторгаться Ольгой Зарубиной и напомнила всем еще и о том, что у нее есть проблемы с позвоночником. Она ни за что не смогла бы сделать мостик, как Ольга Зарубина.