«Безделушка»: Сергей Соседов разнес хит популярной группы на шоу «Суперстар! Возвращение»

Слов восхищения удостоился и внешний вид Ольги Зарубиной, которой в конце августа исполнилось 64 года.

«Юность, которая задержалась в Ольге – это божественный дар. Это здорово. Здесь не к чему придраться, она взяла все ноты, спела их легко, не старческим голосом, а молодым. Ты прекрасно справилась, но здесь и справляться было не с чем», - добавил Сергей Соседов.