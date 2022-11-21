«Безделушка»: Сергей Соседов разнес хит популярной группы на шоу «Суперстар! Возвращение»

Певица Ольга Зарубина, исполнившая на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» хит группы «Иванушки Интернейшнл» «Снегири», произвела фурор.
Обычно очень взыскательный и требовательный к артистам, член жюри шоу музыкальный критик Сергей Соседов, признался, что восторгается выступлением Ольги Зарубиной. А вот о самой песне Соседов не высокого мнения. Хит второй половины 90-х годов прошлого столетия музыкальный критик назвал безделушкой.
«Я смотрю на Ольгу и понимаю, что она может петь гораздо более сложные вещи. А это так для нее – безделушка. Ну да, это был хит, но по большому счету, для хорошего певца это ерунда», - высказался Сергей Соседов.
Ольга Зарубина на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
Слов восхищения удостоился и внешний вид Ольги Зарубиной, которой в конце августа исполнилось 64 года.
«Юность, которая задержалась в Ольге – это божественный дар. Это здорово. Здесь не к чему придраться, она взяла все ноты, спела их легко, не старческим голосом, а молодым. Ты прекрасно справилась, но здесь и справляться было не с чем», - добавил Сергей Соседов.