Майданов предложил ограничить приток иностранных артистов в Россию

Денис Майданов заявил в интервью Вячеславу Манучарову о том, что в нашей стране нужно ограничить приток иностранных артистов, так как дорогу должны давать, прежде всего, своим.

«Украинских артистов у нас было много. Они тут успешно зарабатывали деньги, сидели в жюри на федеральных каналах. Что они сейчас говорят? Ничего хорошего. Я думаю, надо вводить квоту на приезжих», - заявил он.

Майданов подчеркнул, что тут надо все продумать, но развивать русских артистов в нашей стране нужно срочно.

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