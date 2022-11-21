«В душе они против»: Майданов набросился на артистов, которые молчат

Денис Майданов в интервью Вячеславу Манучарову осудил артистов, которые молчат о сложных мировых событиях. По его мнению, такие люди тоже против своей страны, только боятся об этом сказать.

«Если человек поддерживает родину - он встает и говорит об этом вслух. А тут - другое. Лично я согласен с курсом страны, я все понимаю. А кто-то убегает, рассчитывая, что без него тут все решится. А потом он якобы просочится и все забудется. Но такого не будет», - заявил Майданов.

А вернуться сбежавшие артисты захотят, считает Майданов. А все потому, что там они никому не нужны, а деньги рано или поздно закончатся.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».