Севастьянова срамно прикрыла передок трусами-шторками и чуть не «потеряла» грудь: запредельная раскованность

Каролина Севастьянова раззадорила свих почитателей кадрами в изумрудном бикини, которые она выставила в соцсети.

Спортсменка, конечно, обладает завидными формами, но ее раскованность может удивить многих.

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Подобный купальник рискнет примерить на людях далеко не каждая девушка, ведь этот пляжный наряд носит исключительно символический характер. Трусики-шторка на тонких тесемках, лифчик, из которого вот-вот «потеряется» грудь, — вот и весь наряд спортсменки/

Кое-кто из фолловеров Каролины Севастьяновой не стал молчать по этому поводу и раскритиковал гимнастку. Однако спортсменке критика нипочем, она ни на градус не уменьшает свой контент в Интернете.