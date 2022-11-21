Киркорова прилюдно опозорила его сотрудница: за девушку теперь переживают многие

Все помнят, как Филипп Киркоров обращается со своими сотрудниками, которые провинились перед ним. Недавно король российской эстрады отхлестал охранника по лицу розами за то, что тот проявил излишнюю бдительность и не пустил к музыканту на сцену поклонников.

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Примерно в это же время в Сети всплыло видео, на котором Киркоров пытается уничтожить взглядом танцовщицу, нечаянно наступившую ему на подол одежды во время концерта.

И вот новый случай. Telegram-канал «Только никому» опубликовал видео, на котором сотрудница Филиппа Киркорова не успевает подать музыканту микрофон после его переодеваний на сцене и нехотя позорит его перед публикой. Певцу приходится открывать рот под фонограмму без микрофона, тем самым вскрывая данный факт.

Пользователи Сети активно переживают за провинившуюся девушку, ведь всем известно, что артист крайне не любит плошать на людях.