Стало известно о криминальных угрозах в семье Киркорова: «Мы твоего сына укоротим»

Многие считают, что судьба Филиппа Киркорова — проще не придумаешь. Его вывел на сцену знаменитый папа Бедрос Киркоров, он никогда не нуждался в деньгах, да и женат он был на самой Примадонне — Алле Пугачевой.

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Как стало известно только сейчас, на самом деле жизнь и дальнейшая судьба Филиппа Киркорова висели на волоске, когда он стал набирать обороты популярности.

Семье артиста стали угрожать рэкетиры и спас его от неминуемой участи Иосиф Кобзон.

«Начали мучить нас звонками, прессовать: «Плати дань, или мы твоего сына укоротим!» — рассказал Бедрос Киркоров.

Певец пошел беседовать к Кобзону. Тот сделал нужный звонок и ужасающие звонки прекратились.

Источник: 7days.ru.