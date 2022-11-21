Вскрылись новые подробности: что на самом деле происходит с Татьяной Дорониной

Директор МХАТ Владимир Кехман заявил, что пропавшую Татьяну Доронину никто не прятал, как пишут в прессе. Она действительно находится сейчас не дома, а в пансионате. Но, по его словам, это временная мера.

«Она находится в постоянной заботе и под личным контролем Ольги Борисовны Любимовой (министр культур РФ) У нее там баня, массажи, лечение. Надеюсь, что 25 января на ее именины она окажется в театре», — заявил Кехман в студии программы «Звезды сошлись».

Директор МХАТ также уточнил, что театр уже подготовил для Татьяны Дорониной квартиру. Правда, зачем — непонятно. Ведь у режиссера есть особняк в Барвихе.

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