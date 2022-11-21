Стройна и свежа: как сейчас выглядит вернувшаяся на сцену 69-летняя Елена Проклова

69-летняя звезда театра и кино Елена Проклова нечасто балует свою аудиторию в соцсети собственными снимками.
Поэтому каждый расценивается поклонниками, как подарок.
На этот раз Елена Проклова сообщила, что после паузы возвращается на сцену и начинает гастролировать. Снимок, которым актриса поделилась в микроблоге, был сделан в Екатеринбурге.
В кадре Елена Проклова предстала в уютном костюме бежевого оттенка и удобных уггах прямо на сцене театра.
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Елена Проклова. Фото: соцсети
«Как приятно вернуться на сцену и в гастрольную жизнь, в дороге греет уютный костюм. Ваша Лена», - подписала кадр Елена Проклова.
Преданные фанаты тут же сделали ей комплименты, отметив, что актриса и в 69 лет остается свежей и стройной.
«Елена Прекрасная!». «Елена Игоревна, вы такая прекрасная! Очень рада что вы вернулись на сцену», «Лена – красотка», «Не узнала вас!» - высказались в Сети.