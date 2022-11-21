Стройна и свежа: как сейчас выглядит вернувшаяся на сцену 69-летняя Елена Проклова

69-летняя звезда театра и кино Елена Проклова нечасто балует свою аудиторию в соцсети собственными снимками.

Поэтому каждый расценивается поклонниками, как подарок.

На этот раз Елена Проклова сообщила, что после паузы возвращается на сцену и начинает гастролировать. Снимок, которым актриса поделилась в микроблоге, был сделан в Екатеринбурге.

В кадре Елена Проклова предстала в уютном костюме бежевого оттенка и удобных уггах прямо на сцене театра.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».