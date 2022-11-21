Стройна и свежа: как сейчас выглядит вернувшаяся на сцену 69-летняя Елена Проклова

Елена Проклова

Елена Проклова. Фото: соцсети

Актриса Елена Проклова поделилась своим актуальным снимком.

69-летняя звезда театра и кино Елена Проклова нечасто балует свою аудиторию в соцсети собственными снимками.

Поэтому каждый расценивается поклонниками, как подарок.

На этот раз Елена Проклова сообщила, что после паузы возвращается на сцену и начинает гастролировать. Снимок, которым актриса поделилась в микроблоге, был сделан в Екатеринбурге. 

В кадре Елена Проклова предстала в уютном костюме бежевого оттенка и удобных уггах прямо на сцене театра.

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Елена Проклова. Фото: соцсети

«Как приятно вернуться на сцену и в гастрольную жизнь, в дороге греет уютный костюм. Ваша Лена», - подписала кадр Елена Проклова.

Преданные фанаты тут же сделали ей комплименты, отметив, что актриса и в 69 лет остается свежей и стройной.

«Елена Прекрасная!». «Елена Игоревна, вы такая прекрасная! Очень рада что вы вернулись на сцену», «Лена – красотка», «Не узнала вас!» - высказались в Сети.

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