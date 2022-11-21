«Срочно нужны 500 тысяч»: экс-домработница Киркорова рискует стать инвалидом

Бывшая домработница Филиппа Киркорова, Людмила Дороднова, пожаловалась журналистам на большие проблемы со здоровьем. Женщине требуется срочная операция на колене, иначе она рискует стать инвалидом.

В шоу «Звезды сошлись» Дороднова пояснила, что можно дождаться и бесплатной операции по квоте, но тогда ее очередь подойдет в лучшем случае через год. И может быть уже поздно. А если делать платно, то нужно заплатить 500 тысяч рублей. А таких денег у Людмила нет.

Коллеги посоветовали Дородновой обратиться за помощью к певцу, однако она отказалась.

«Я к нему с такими просьбами никогда не обращалась», — заявила она.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».