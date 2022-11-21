«Блестящие» и Александр Маршал выступили перед военными в составе агитбригад «Русского радио»

В минувшие выходные агитбригады «Русского радио» дали два больших концерта — в городе Наро-Фоминске и поселке Калининец. Зрителями стали мобилизованные, солдаты-срочники, а также члены семей военнослужащих.

Старт выступлениям агитбригад был положен 20 октября в Севастополе. С тех пор прошло уже больше десятка масштабных концертов в разных городах страны. 19 и 20 ноября зрители аплодировали выступлениям Александра Маршала, группы «Блестящие», Нины Фокиной и ансамбля Министерства культуры эстрадной группы «Александров Парк». Артисты выступали с воодушевлением и потом тепло комментировали концерты.

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«Я не в первый раз пою перед ребятами, которые отправляются на передовую. Я старался, чтобы они поняли, зачем я к ним приехал. Мне 65, я просил в военкомате отправиться туда, и мне сказали, что я уже стар. Но я сын офицера, внук офицера, и я не вижу свою жизнь иначе и считаю своим долгом быть с ребятами в такой ситуации. Принимали очень здорово! Для меня честь выступать перед военными», — сказал Александр Маршал.

Эмоционально высказались и солистки группы «Блестящие», выступавшие в рамках проекта «Русского радио».