Основатель «Ласкового мая» перед смертью «сидел на уколах»

Основатель «Ласкового мая» и автор главных хитов группы Сергей Кузнецов скончался на прошлой неделе от остановки сердца. Это стало полной неожиданностью для поклонников группы, так как мужчине было всего 58 лет.

Друг Кузнецова, Григорий Герасимов, рассказал в шоу «Звезды сошлись», как он жил в последнее время на самом деле. Как оказалось, свои дни музыкант коротал в однокомнатной квартире на окраине Оренбурга.

«Он жил со своей старенькой мамой. Старушка ни в какую не принимала невестку Елену Свальеву, поэтому Сережа снял для жены квартиру в соседнем доме. За аренду отдавал всю свою пенсию по инвалидности», — заявил Герасимов.

Мужчина также уточнил, что у Кузнецова были большие проблемы со спиной, поэтому он «сидел на уколах».