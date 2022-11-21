«Она о тех сыновьях, которые на передовой»: Соседов расплакался в эфире НТВ, говоря о песне Гурченко «Молитва»

«Это самый сложный номер нашей программы. То, что выбрала Алена, это вершина, это потолок. Песня сильнейшая по драматическому накалу и сложная вокально, с невероятным смыслом. И они разные в этой песне. Гурченко пела о своем, а сегодня эта композиция приобрела и другое, публицистическое звучание. Она о тех сыновьях, кто сейчас на передовой», — высказался Сергей Соседов.