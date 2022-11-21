«Она о тех сыновьях, которые на передовой»: Соседов расплакался в эфире НТВ, говоря о песне Гурченко «Молитва»

Вышедший на НТВ в минувшее воскресенье, 20 ноября, выпуск шоу «Суперстар! Возвращение» был посвящен памяти ушедших артистов.
Певица Алена Иванцова исполнила песню покойной Людмилы Гурченко «Молитва», которую написал Анатолий Доровских.
Это выступление никого не оставило равнодушным. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал номер Алены Иванцовой самым мощным за всю программу. Он поблагодарил певицу за выбор.
Давая оценку выступлению, Сергей Соседов не смог сдержать слез.
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«Это самый сложный номер нашей программы. То, что выбрала Алена, это вершина, это потолок. Песня сильнейшая по драматическому накалу и сложная вокально, с невероятным смыслом. И они разные в этой песне. Гурченко пела о своем, а сегодня эта композиция приобрела и другое, публицистическое звучание. Она о тех сыновьях, кто сейчас на передовой», — высказался Сергей Соседов.
Алена Иванцова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
Сергей Соседов напомнил, что Людмила Гурченко была непревзойденным мастером. Спеть, как она, невозможно, превзойти — тем более.
«Ни одна суперпупер, эстрадная дива не смогла бы это спеть так, как Гурченко. Алена, я благодарю тебя за этот выбор. Это человеческий поступок — взять такую песню. То, что ты это исполнила, вложив свое мастерство и душу, ставит тебя на невероятную высоту», — добавил Сергей Соседов.
Сергей Соседов на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы