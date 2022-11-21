Проскурякова предъявила помолодевшего Николаева: хейтеры, удавитесь — красив и с шевелюрой

На Юлию Проскурякову и ее мужа Игоря Николаева накинулись недавно хейтеры из-за внешнего вида композитора после того, как в соцсетях его жены появилась фотография из Дубая.
Игорь Николаев отлично выглядит. Фото: соцсети
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Пользователи осудили знаменитость за излишнюю полноту и отсутствие кудрей. А его избранницу — за то, что выставляет не лучшие фотографии супруга в Сеть.
Юлия Проскурякова ответила хейтерам свежим кадром, на котором она запечатлелась с мужем и с друзьями во время посиделок.
На новом фото Игорь Николаев выглядел свежо и кудри его оказались на месте. Видимо, в отпуске музыкант просто спрятал свои локоны под кепку от жары.
Что ж, утерла нос Проскурякова злопыхателям, так утерла!