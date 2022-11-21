Стендаперу Бебуришвили пришлось заплатить штраф

Популярный комик Андрей Бебуришвили вместе с другом, оказавшись в Челябинском аэропорту, выбрали для перекура неподходящее место – неположенное для этих целей. В результате их задержали сотрудники полиции, составили протокол и выписали штраф.
Началось с того, что стражи порядка сделали молодым людям замечание. Однако Андрей и его друг не отреагировали. Тогда их препроводили в отделение транспортной полиции. Там был оформлен протокол и штрафы в размере 500 рублей.
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«Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности двух граждан, прибывших из Москвы за курение в неположенном месте на территории аэропорта. Граждане с протоколом согласились», - цитирует представительницу отделения информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО телеканал «360».