Стендаперу Бебуришвили пришлось заплатить штраф

Популярный комик Андрей Бебуришвили вместе с другом, оказавшись в Челябинском аэропорту, выбрали для перекура неподходящее место – неположенное для этих целей. В результате их задержали сотрудники полиции, составили протокол и выписали штраф.

Началось с того, что стражи порядка сделали молодым людям замечание. Однако Андрей и его друг не отреагировали. Тогда их препроводили в отделение транспортной полиции. Там был оформлен протокол и штрафы в размере 500 рублей.

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