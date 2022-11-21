«Как всегда — вау!»: Климова в черном платье с декольте покрасовалась в нежной позе, которая соблазняет за секунды и даже меньше

Звезда театра и кино Екатерина Климова в январе будущего года отметит свое 45-летие. Но ни годы, на наличие четверых детей никак не отражаются на внешнем виде актрисы.
Она по-прежнему юна, свежа и стройна. В соцсети периодически появляются снимки, которые доказывают этот факт.
На этот раз поклонники обсуждают красавицу Екатерину Климову, представшую на мероприятии благотворительного фонда.
Для выхода в свет Екатерина Климова облачилась в черное платье по фигуре с глубоким декольте, в качестве украшения выбрав чокер.
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Для фото Екатерина Климова приняла позу, которая способна соблазнить за секунды и даже меньше. Актриса сложила руки под грудью, чтобы та визуально казалась пышнее и объемнее.
Екатерина Климова в черном платье. Фото: соцсети
«Екатерина, вы очень красивая женщина! На вас всегда приятно смотреть. Вы как лучик света и красоты, радуйте нас чаще», «Екатерина, вы самая красивая женщина России», «Екатерина Александровна, вы, как всегда — вау!» — сделали комплименты Климовой ее поклонники.