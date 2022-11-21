Севастьянова разделила манкое «межножье», показав миру запретное: уф, что за зрелище!

Еще Александр Васильев и Эвелина Хромченко в пору «Модного приговора» не раз повторяли своим телезрительницам, что неприлично обтягивать лобковую зону на людях.

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Исключение составляет лишь спортзал, где без этого не обойтись. Все стальное считается неприличным.

Спортсменка Каролина Севастьянова явно не слышала этих модных советов экспертов, поскольку в личном блоге она появилась перед фолловерами в неподобающем виде, натянув на себя велосипедки с экстремальным облеганием тела.

Из-за этого качества ее тело показало «верблюжью лапку», которую обычно дамы скрывают от глаз.