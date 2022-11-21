С 1 декабря — рост тарифов на ЖКХ: что будет с платежами по коммуналке в 2023 году

Рост тарифов на ЖКХ должен состояться с 1 декабря текущего года. С учетом прогнозируемой индексации цен на газ и тарифов на электроэнергию для населения совокупный платеж за коммуналку, начиная с последнего месяца 2022 года, в среднем вырастет по стране на 9%.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Это предусматривает «Прогноз социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов», составленный Минэкономразвития.

В совокупный коммунальный платеж входит плата за коммунальные услуги: электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора.

Учитывая, что речь идет о совокупном платеже, то какие-то услуги могут подорожать больше, а какие-то, наоборот, меньше.

Напомним, что нынешняя индексация платежей по ЖКХ станет второй в 2022 году. Так, с 1 июля совокупный платеж граждан за коммунальные услуги был повышен на 4%.

При этом во всем этом есть одно успокаивающее объяснение: в 2023 году индексировать совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не планируется. То есть тарифы, можно сказать, повысят в декабре внеочередным образом. С обещанием, что в следующем году индексации не будет.

По материалам MK.ru.