«Из себя выжимает что-то»: Сергей Соседов пнул Леру Кудрявцеву на шоу «Суперстар! Возвращение»

Член жюри шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева уже второй выпуск подряд критикует выступления мэтра — 75-летнего Вячеслава Малежика.

На этот раз она вновь заявила Малежику, исполнившему хит прошлых лет «Мы вам честно сказать хотим», что музыкант ее не удивил. Мол, пел как обычно, в своей манере — ничего интересного.

На защиту Вячеслава Малежика тут же встал музыкальный критик Сергей Соседов. Он дал понять, что не разделяет подходов к судейству Леры Кудрявцевой.

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