«Из себя выжимает что-то»: Сергей Соседов пнул Леру Кудрявцеву на шоу «Суперстар! Возвращение»

Член жюри шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева уже второй выпуск подряд критикует выступления мэтра — 75-летнего Вячеслава Малежика.
На этот раз она вновь заявила Малежику, исполнившему хит прошлых лет «Мы вам честно сказать хотим», что музыкант ее не удивил. Мол, пел как обычно, в своей манере — ничего интересного.
На защиту Вячеслава Малежика тут же встал музыкальный критик Сергей Соседов. Он дал понять, что не разделяет подходов к судейству Леры Кудрявцевой.
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Вячеслав Малежик на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Я не согласен с такими мнениями — удивите меня! Я уже давно ничему не удивляюсь. Что касается Славы Малежика, для меня все его выступления — гостевые номера. Да, ему все легко делать и не составляет никакого труда. Но к этому человек идет всю жизнь. А когда артист из себя выжимает что-то и пот с него льется, и он вытягивает ноты, которые раньше не пел. Да сдались тебе эти ноты! Пой, что ты умеешь. Я не хочу видеть здесь какого-то Медвежика, я хочу видеть Малежика, которого я люблю», — высказался Сергей Соседов.
«Так давай тогда Малежик будет выходить со своими песнями!» — не унималась Лера Кудрявцева.
В ответ на ее фразу Вячеслав Малежик заметил, что на проекте исполняет композиции из чужих репертуаров.