«Поставишь плохую оценку, проколю колеса»: участница «Суперстар! Возвращение» заявила о мести Стасу Пьехи

Певица Ирина Салтыкова в новом выпуске шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» исполнила песню покойного музыканта Мурата Насырова «Кто-то простит».
Судьи заявили, что покорены тем, как меняется на сцене Ирина Салтыкова. Они признались, что певицу не узнать. И только Стас Пьеха не стал поддерживать тренд на восторги. Музыкант сообщил, что увидел именно ту Ирину Салтыкову, которую всегда знал, уточнив, что не боится, что она проколет за это колеса его машины.
«Что-то было? Расскажите нам!» — попросила ведущая шоу Лолита Милявская.
«Это была шутка. Я перед выступлением сказала ему: «Поставишь плохую оценку — проколю колеса», — ответила Ирина Салтыкова.
Зато Стас Пьеха дал понять, что он не шутит, и разнес в пух и прах номер Ирины Салтыковой.
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Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Я не понял этого номера вообще. Я знал, что это были за музыканты. Они в первую очередь были за музыку, за ее качество, за стильность, за фишечность, за гармонию — за все то, за что болеют настоящие музыканты. Это была очень легкая песня, и она никак для меня не натягивается на реквием. Данная трактовка для меня непонятна. Меня тронул вокал Мурата, но показалось, что голоса в данном случае не сочетались. Только из уважения к Мурату я поставлю один балл», — высказался Стас Пьеха.
Лолита Милявская резюмировала, что он точно наговорил как минимум на передние колеса.