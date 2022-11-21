«Харэ жирнеть!»: на Клаву Коку накинулись хейтеры за ее «квадратные бедра»

Клава Кока.

Клава Кока. Фото: соцсети

Клава Кока немного поправилась в последнее время.

Клава Кока, готовясь к своему «Балу Клавы Коки», немало поработала над собой: заметно похудела, похорошела.

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Однако сейчас певица явно расслабилась, поклонники все чаще стали замечать, что их любимица поправилась. Не обошлось и без хейтеров, которые пару сантиметров на талии и бедрах Клавы Коки восприняли как команду «фас».

«Харе жирнеть, Клава!», «Бедра уже квадратные», «Талии уже не видно», «Еще обтянулась вся», — накинулись на Клаву Коку злопыхатели в Сети.

Клава Кока немного поправилась. Фото: соцсети

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