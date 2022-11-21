«Харэ жирнеть!»: на Клаву Коку накинулись хейтеры за ее «квадратные бедра»

Клава Кока, готовясь к своему «Балу Клавы Коки», немало поработала над собой: заметно похудела, похорошела.

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Однако сейчас певица явно расслабилась, поклонники все чаще стали замечать, что их любимица поправилась. Не обошлось и без хейтеров, которые пару сантиметров на талии и бедрах Клавы Коки восприняли как команду «фас».