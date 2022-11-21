Севастьянова выпятила вперед «хозяйство», бесстыдно играя конечностями: томная возлежит (фото)

Гимнастка Каролина Севастьянова заворожила поклонников вальяжной фотографией с отдыха. Звезда устроилась в кресле в одном купальнике и пляжном халатике и выпятила вперед грудь.
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При этом Севастьянова вскинула одну ножку на другую, позируя в эффектной позе. Фолловеры Каролины восторженно восприняли этот кадр, активно комментируя его в Сети.
«Неземная красоточка», «Безупречная», «Само очарование», «Нереально быть такой», «Вот это ноги от ушей!» — восхищенно комментировали фото почитатели Каролины Севастьяновой.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети