Севастьянова выпятила вперед «хозяйство», бесстыдно играя конечностями: томная возлежит (фото)

Гимнастка Каролина Севастьянова заворожила поклонников вальяжной фотографией с отдыха. Звезда устроилась в кресле в одном купальнике и пляжном халатике и выпятила вперед грудь.

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При этом Севастьянова вскинула одну ножку на другую, позируя в эффектной позе. Фолловеры Каролины восторженно восприняли этот кадр, активно комментируя его в Сети.