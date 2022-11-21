«Никакой Юра в советские годы не мог появиться на сцене»: Соседов пренебрежительно отозвался о талантах Шатунова

Вышедший в эфир НТВ в минувшее воскресенье, 20 ноября, выпуск шоу «Суперстар! Возвращение» был посвящен памяти ушедших от нас музыкантов.
Открывал программу звезда рубежа 80-х-90-х годов прошлого века Рома Жуков. Он исполнил песню, написанную специально для Юрия Шатунова «Парус». Так получилось, что композиция была создана незадолго до смерти Юрия Шатунова, она ему понравилась, а вот записать ее Шатунов не успел.
Роман Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение» исполнил песню так, как в его представлении ее мог бы спеть Юрий Шатунов. Все члены жюри были в восторге.
Сдержан в оценках был лишь музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, и песня, и покойный исполнитель не претендовали ни на что.
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Рома Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Очень простая песня, не претендующая ни на какую шедевральность, ни на какую глубину. Но она могла бы быть в репертуаре Юрочки Шатунова. Это был очень милый мальчик, очень скромный, очень приятный. В нем не было никакой звездности, на мое удивление. Но он не был выдающимся артистом. Он был кумиром середины 80-х годов, когда в стране менялась эпоха, когда появлялись новые музыканты. До того эстрада была монументальной, это были большие артисты, прошедшие худсоветы, легендарные! Конечно, никакой Юра в советские годы не мог появиться на сцене. Его бы не допустили даже перед очи тех композиторов. Но в перестройку стало возможно все!» - высказался Сергей Соседов в эфире «Суперстар! Возвращение».