«Никакой Юра в советские годы не мог появиться на сцене»: Соседов пренебрежительно отозвался о талантах Шатунова

Вышедший в эфир НТВ в минувшее воскресенье, 20 ноября, выпуск шоу «Суперстар! Возвращение» был посвящен памяти ушедших от нас музыкантов.

Открывал программу звезда рубежа 80-х-90-х годов прошлого века Рома Жуков. Он исполнил песню, написанную специально для Юрия Шатунова «Парус». Так получилось, что композиция была создана незадолго до смерти Юрия Шатунова, она ему понравилась, а вот записать ее Шатунов не успел.

Роман Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение» исполнил песню так, как в его представлении ее мог бы спеть Юрий Шатунов. Все члены жюри были в восторге.

Сдержан в оценках был лишь музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, и песня, и покойный исполнитель не претендовали ни на что.

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