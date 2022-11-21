«Последняя переписка была 31 декабря»: Кудрявцева расплакалась на «Суперстар! Возвращение», говоря о Шатунове

Третий выпуск нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ был посвящен памяти ушедших музыкантов.
Открывал программу участник проекта Роман Жуков, он исполнил песню «Парус», которая была написана для Юрия Шатунова незадолго до его смерти. Шатунов не успел ее записать.
Исполнение Ромы Жукова потрясло членов жюри. Лера Кудрявцева, лично знавшая Юру Шатунова, не смогла сдержать слез.
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Рома Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
Лера Кудрявцева извинилась за свои эмоции, уточнив, что близко к сердцу восприняла увиденное на сцене.
«Юру Шатунова я знала с 1989 года. Последняя переписка с Юрой была 31 декабря, он меня поздравлял с Новым годом. Я извиняюсь за свои слезы, для меня это очень личное. Увидеть Юру, знать, что эту песню он не успел спеть. И вот эти белые розы. Это так символично, когда они под конец взрываются. Несмотря на то что Юра не успел эту песню записать, я в ней услышала Юру. Рома спел именно так, как эту песню исполнил бы Юра», — поделилась Лера Кудрявцева.
Лера Кудрявцева на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы