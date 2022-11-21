«Последняя переписка была 31 декабря»: Кудрявцева расплакалась на «Суперстар! Возвращение», говоря о Шатунове

Лера Кудрявцева извинилась за свои эмоции, уточнив, что близко к сердцу восприняла увиденное на сцене.

«Юру Шатунова я знала с 1989 года. Последняя переписка с Юрой была 31 декабря, он меня поздравлял с Новым годом. Я извиняюсь за свои слезы, для меня это очень личное. Увидеть Юру, знать, что эту песню он не успел спеть. И вот эти белые розы. Это так символично, когда они под конец взрываются. Несмотря на то что Юра не успел эту песню записать, я в ней услышала Юру. Рома спел именно так, как эту песню исполнил бы Юра», — поделилась Лера Кудрявцева.