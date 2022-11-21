Без дредов: певец SHAMAN предстал в необычном образе на прогулке по Казани

Музыканты Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, сейчас гастролирует по стране с концертами.

Накануне исполнитель выступал в Казани. А перед тем, как встретиться с поклонниками, SHAMAN устроил прогулку по этому городу.

Катаясь на колесе обозрения, музыкант записал видеообращение к фанатам, в котором поделился своими эмоциями.

В кадре он предстал в неожиданном образе. Без своей привычной прически. Знаменитые белые дреды SHAMAN спрятал под головным убором — черной панамой.

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