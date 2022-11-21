Без дредов: певец SHAMAN предстал в необычном образе на прогулке по Казани

Музыканты Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, сейчас гастролирует по стране с концертами.
Накануне исполнитель выступал в Казани. А перед тем, как встретиться с поклонниками, SHAMAN устроил прогулку по этому городу.
Катаясь на колесе обозрения, музыкант записал видеообращение к фанатам, в котором поделился своими эмоциями.
В кадре он предстал в неожиданном образе. Без своей привычной прически. Знаменитые белые дреды SHAMAN спрятал под головным убором — черной панамой.
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SHAMAN в черной панаме. Фото: скрин соцсети
«Родные, Казань встретила на высоте! Прямо сейчас тот редкий момент, когда есть время немного прогуляться по городу. А лучше всего его можно рассмотреть с 65-метрового колеса обозрения «Вокруг света». Набираюсь эмоций и впечатлений, которыми с удовольствием поделюсь с вами через час в одном из крупнейших ледовых дворцов страны. До встречи на «Татнефть-арене»!» — написал под видео SHAMAN.
Поклонники SHAMAN, побывавшие на его концерте, в комментариях к посту поблагодарили его за выступление.
«Идем с концерта. Спортивный, красивый, решительный и очень талантливый музыкант. Было очень круто. Спасибо», «Концерт был просто шикарным! Эмоции бьют через край. Спасибо тебе, что ты у нас есть!», «Только что приехали с концерта, ходили с детьми. Невероятно много искренности, тепла, уважения, мастерства, мощи, таланта, труда, внутренней силы, красоты», — высказались в Сети.