Куртку распахнула, а штаны сами сваливаются: Клава Кока показалась в лифе с дырками и крошечных стрингах

Певица Клава Кока, настоящее имя которой — Клавдия Высокова, решила поиграть в ролевые игры. И нарядилась в пожарного. Огромная куртка и безразмерные штаны смотрелись на полуобнаженной красотке вполне гармонично, но не прикрыли телеса оголившейся звезды.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Опубликовав снимки, Клава Кока стала причиной пожара, разгоревшегося в комментариях. Фанаты обезумели при виде столь горячей любимки и стали осыпать ее комплиментами.

Ракурсы и положения, которые принимала Кока во время фотосессии, выгодно оттенили контраст грубой амуниции на нежной девушке. А миниатюрный лиф с дырками и трусы-ниточки сделали Клаву еще более хрупкой.