Красотка, вся в брата: как выглядит старшая сестра Бурака Озчивита

Звезда турецкого кинематографа Бурак Озчивит прославился далеко за пределами своей родины. Поклонники пристально следят за жизнью своего кумира и в соцсетях звезды обнаружили актера в объятиях черноглазой красавицы-брюнетки. И это совсем не жена Бурака, Фахрие Эвджен.

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Оказывается, многие до сих пор не знали, что у Озчивита есть старшая сестра. Именно она предстала на редком фото с братом. Бурак до такой степени оберегает свою личную жизнь, что довольно редко демонстрирует кадры с родственниками. А зря, ведь сестра у Озчивита — настоящая красотка, под стать брату.

Бурджун Озчивит на пять лет старше Бурака. Она тоже модель, занимается фотографией, воспитывает пятилетнюю дочку. Правда, с мужем красотка развелась. Впрочем, свою личную жизнь она, как и брат, старается держать подальше от посторонних глаз.