Идея установки памятника Шатунову закончилась скандалом: люди выступают против

Монумент вождю пролетариата убрали еще два года назад — временно, на реставрацию. А пока процесс затянулся, поклонники Шатунова решили действовать, тем более что рядом стоит второй памятник Ленину. Зачем два?

Однако коммунисты убеждены, что вождь должен вернуться на свое место.

Вокруг памятника солисту группы «Ласковый май» в Оренбурге разгорелся самый настоящий скандал, пишет «КП-Оренбург».

Руководитель оренбургского отделения партии «Коммунисты России» Нурлан Мунжасаров уверен, что идею с памятником Шатунову не поддерживают не только однопартийцы, но и мыслящие горожане. Памятник Ленину — объект федерального значения, устанавливали его на деньги рабочих и через два года ему исполнится 100 лет.

Однако другие оренбуржцы считают, что реставрация памятника Ленину уже изрядно затянулась и вообще вряд ли завершится успешно. Так зачем месту пустовать?

Сейчас в сетевых каналах Оренбурга бушуют горячие споры на эту тему, разделив город на два противоборствующих лагеря.