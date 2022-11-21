«Развели»: Лера Кудрявцева сообщила о беде в личной жизни

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась о беде, случившейся минувшей ночью с ней в собственном доме. Пока звезда коротала ночь за просмотром турецкого сериала, с ней связались неизвестные и выманили у нее деньги.

«Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели как… Как... На 180 тысяч! ***! Это вам уже не Сбербанк», — пожаловалась теледива.

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Детали произошедшего звезда не раскрыла. Судя по всему, мошенники использовали известный способ — по телефону убедили, что личные финансы звезды под угрозой, заставив совершить перевод денег на счет злоумышленников.