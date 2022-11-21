Запрещенный прием: Юлия Михалкова показала, как носит стринги со стразами

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова поделилась новой порцией снимков с фотосессии. Красотка в этот раз нарядилась довольно оригинально, сочетав вечерний корсет с повседневными широкими джинсами, заправленными в лаковые высокие сапожки. На плечи звезда накинула толстовку на молнии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Внимание публики Михалкова зацепила трусиками. Она надела стринги со стразами, которые захотела показать всем, и достала их из джинсов. То есть она не сняла их с себя, нет, а всего лишь натянула повыше. Но этого было достаточно, чтобы все увидели нижнее белье экс-звезды «Уральских пельменей».