Когда стало скучно: Пугачева не смогла промолчать при виде талии Высоцкой

Алла Пугачева перебралась в Израиль в сентябре окончательно. Там она обосновалась на вилле с детьми, которых пристроила в местную школу, и в тоскливом ожидании мужа Максима Галкина*, который вынужден месяцами быть вдали от семьи в поисках заработка, чаще проводит время в соцсетях.
На этот раз Примадонна отметилась в комментариях у Юлии Высоцкой. Актриса запостила новое фото в легком летнем платьице – все, включая Примадонну, заметили точеную талию и стройные ноги жены Андрона Кончаловского.
«Хороша-а-а-а!» - протяжно заметила Пугачева.
Высоцкая ответила Пугачевой смайликами: три «сердечка» и сложенные намасте ладони. Обменявшихся любезностями звезд отлайкали другие фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента