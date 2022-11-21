Когда стало скучно: Пугачева не смогла промолчать при виде талии Высоцкой

На этот раз Примадонна отметилась в комментариях у Юлии Высоцкой. Актриса запостила новое фото в легком летнем платьице – все, включая Примадонну, заметили точеную талию и стройные ноги жены Андрона Кончаловского.

«Хороша-а-а-а!» - протяжно заметила Пугачева.

Высоцкая ответила Пугачевой смайликами: три «сердечка» и сложенные намасте ладони. Обменявшихся любезностями звезд отлайкали другие фолловеры.

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