Дело было на лестнице: сверкая голыми ногами, Валя Карнавал дала заглянуть себе под юбку

Блогерша и певица Валя Карнавал улетела на отдых вместе с бойфрендом Сашей Стоуном и его родителями. Место отпуска красотка не афиширует, зато успела похвастаться подарками от свекров – роскошным колечком Bulgari.

Каждый день Карнавал делится впечатлениями от отпуска в соцсетях. А вечерами наряжается для походов в ресторан. И на этот раз она выбрала тотальный черный аутфит. И показала его весьма оригинальным образом: поднимаясь по лестнице, позировала спиной.

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Ракурс, выбранный Валей, скомпрометировал ее виды сзади. Но подписчики были не против узнать любимицу с этой стороны.