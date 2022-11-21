Неспортивное поведение: Каролина Севастьянова в мини-топе и тугих шортиках подразнила прелестями

Недолго Каролина Севастьянова пробыла в Москве. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике ненадолго заглядывала в столицу, повидалась с друзьями и отбыла в Армению, откуда вернулась в Монако. Жизнь потекла привычным размеренным чередом, а соцсети красотки вновь наполнились безмятежностью.

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Также гимнастка возобновила публикации селфи и нарядов. На этот раз красотка отправилась на тренировку и показала, какой костюм выбрала для занятия. Розовый топ красиво подчеркнул пышные формы Севастьяновой, а тугие шортики обрисовали рельефные бедра чемпионки. Кстати, людям давно кажется, что Каролина чересчур похудела, и советуют ей немного расслабиться в рационе.