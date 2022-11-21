«Горяча!»: Клава Кока в трусах-ниточках показала больше, чем обычно

Певица Клава Кока с головой ушла в подготовку к своему шоу, до которого остаются считанные дни. Но совсем про подписчиков не забыла. И на сей раз поделилась кадрами с фотосессии в пожарной форме.

«У меня такие фотки есть! Го 5К реакций, и выложу!» - пообещала звезда.

Обещание красотка выполнила. Оказалось, что под формой Клава скрывает черный комплект нижнего белья – бюстгальтер и трусы на ниточках. Расстегнув ширинку, певица продемонстрировала больше, чем обычно. Фанаты в комментариях взбудоражились не на шутку. Комплименты и эмоции потоком хлынули на певицу, нарушившую спокойствие.