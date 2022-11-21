«Поедем вместе»: сын Наташи Королевой собирается покинуть Россию и забирает невесту-стриптизершу

Единственный наследник Наташи Королевой, 20-летний Архип Глушко, проговорился, что намерен покинуть Россию. Уехать начинающий певец собирается не один, а со своей невестой, экс-стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Об этом сын певицы поведал в шоу «Ты не поверишь!».
Сейчас Архип учится на факультете востоковедения Высшей школы экономики. И через год уже получает диплом. Переезд он планирует связать именно с учебой.
«Дальше, скорее всего, пойду в магистратуру, но есть такие планы, что в другой стране», — проговорился звездный отпрыск.
Не исключает Глушко-младший, что новой родиной для него станут Штаты. Там, в Майами, у него живет любимая бабушка Людмила Порывай, так что есть где обосноваться. И свою возлюбленную хочет взять с собой.
«Естественно, мы поедем вместе, вместе веселее», — в один голос заявила парочка.