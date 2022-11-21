«Поедем вместе»: сын Наташи Королевой собирается покинуть Россию и забирает невесту-стриптизершу

Сейчас Архип учится на факультете востоковедения Высшей школы экономики. И через год уже получает диплом. Переезд он планирует связать именно с учебой.

«Дальше, скорее всего, пойду в магистратуру, но есть такие планы, что в другой стране», — проговорился звездный отпрыск.

Не исключает Глушко-младший, что новой родиной для него станут Штаты. Там, в Майами, у него живет любимая бабушка Людмила Порывай, так что есть где обосноваться. И свою возлюбленную хочет взять с собой.