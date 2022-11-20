«Променял Бузову на Грузию»: Ольга Бузова спела о мужчинах, сбежавших из России

19 ноября в YouTube-канале шоу «Однажды в России» появился музыкальный ролик из этой передачи, в котором Ольга Бузова и Азамат Мусагалиев спели песню под названием «Релокация».
Композиция посвящена российским мужчинам, уехавшим из-за мобилизации в соседние страны. Только эта острая социальная тема подана через очередное предательство Ольги ее бойфрендом. Бросать Бузову - это уже тренд, не иначе.
«Но в сложной ситуации ты выбрал релокацию.
Ах вот зачем, оказывается, ты бегал по утрам.
Стал жертвой информации и под давлением санкций
Сбежал туда, где есть «Макдак», «Икея» и «ПэйПал».
Ты взял и растоптал всю мою иллюзию,
Ты взял и променял Бузову на Грузию», - поет Ольга.
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«Как всегда своевременно и в точку», «Шикарно! И автору слов - респект!», «Приятно, когда человек вместо раскисания с юмором переживает неприятности!», «Я удивлен, но это действительно можно слушать», «Это ее лучшая песня!» - пишут зрители в комментариях.