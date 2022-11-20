Прозрачная сеточка со стразами! Загитова стянула крепкое декольте, выскочив на каток

Алина Загитова вместе с Анной Щербаковой и Алексеем Ягудиным ведет проект «Ледниковый период». В кадре фигуристки появляются по очереди - один выпуск программы вместе с Ягудиным ведет Алина, а второй - Анна.

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20-летняя фигуристка появляется на катке исключительно в элегантных аутфитах. Так, подопечная Этери Тутберидзе покрасовалась в розовом платье с рукавами-крылышками, одевшись в стиле Барби.