Прозрачная сеточка со стразами! Загитова стянула крепкое декольте, выскочив на каток

Алина Загитова вместе с Анной Щербаковой и Алексеем Ягудиным ведет проект «Ледниковый период». В кадре фигуристки появляются по очереди - один выпуск программы вместе с Ягудиным ведет Алина, а второй - Анна.
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20-летняя фигуристка появляется на катке исключительно в элегантных аутфитах. Так, подопечная Этери Тутберидзе покрасовалась в розовом платье с рукавами-крылышками, одевшись в стиле Барби.
Алина Загитова щегольнула прозрачной сеткой со стразами на платье. Фото: личный архив
Алина Загитова покрасовалась в платье с эффектным декольте, которое украшала прозрачная сетка со стразами. Эта деталь сразу бросилась в глаза поклонников. Учитывая, что фигуристка старается избегать смелых луков.