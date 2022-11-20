Глоба вычислила знак зодиака, которого ждет критическая перемена по службе в ноябре

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала знак зодиака, который рискует столкнуться с карьерными перестановками. И вполне вероятно, что это будет критическая перемена по службе. О ком идет речь? И это Водолеи.

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Так, у рожденных под этим созвездием все вопросы будут крутиться вокруг карьеры, а также жилья. Встанет вопрос переезда. Напомнят о себе старая карьера, давно прошедшие дела и даже былые заслуги. Вероятна критическая перемена по службе. При этом Водолеи могут рассчитывать на поддержку друзей.

«Не отказываться от поддержки. Новые проекты, свободная деятельность — в третьей декаде месяца. Новые перспективы и дела любимых выйдут на первый план», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы.