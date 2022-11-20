«Неадекватная!»: известная певица грубо приложила Леру Кудрявцеву на шоу «Суперстар! Возвращение»

Во время третьей программы нового сезона шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» разгорелся жуткий скандал между участницей проекта Катей Лель и членом жюри Лерой Кудрявцевой.
Выпуск был посвящен артистам, которые ушли из жизни. По условиям конкурсного дня участники, выходившие на сцену, исполняли хиты покойных вокалистов.
Этот принцип нарушила Катя Лель. Она спела песню из собственного репертуара «Мой мармеладный», которую когда-то на проекте «Фабрика звезд» исполняла в дуэте с Пьером Нарциссом.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Катя Лель на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: НТВ
Катя Лель заявила, что посвятила номер памяти Пьера Нарцисса.
Но взявшая слово первой Лера Кудрявцева дала понять, что исполнять в этом проекте песни из своего репертуара нечестно. Катя Лель возмущенно ответила, что решение о выборе композиции принимала не она.
«Ты меня расстроила своей неадекватностью», - накинулась Катя Лель на Леру Кудрявцеву.
Ведущая шоу «Суперстар! Возвращение» Лолита Милявская поспешила поставить Катю Лель на место, заявив, что та ведет себя неподобающе.
«Я требую уважать жюри. Твое поведение некорректно, Катя», - обратилась Лолита к Лель.