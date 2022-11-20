«Неадекватная!»: известная певица грубо приложила Леру Кудрявцеву на шоу «Суперстар! Возвращение»

Катя Лель заявила, что посвятила номер памяти Пьера Нарцисса.

Но взявшая слово первой Лера Кудрявцева дала понять, что исполнять в этом проекте песни из своего репертуара нечестно. Катя Лель возмущенно ответила, что решение о выборе композиции принимала не она.

«Ты меня расстроила своей неадекватностью», - накинулась Катя Лель на Леру Кудрявцеву.

Ведущая шоу «Суперстар! Возвращение» Лолита Милявская поспешила поставить Катю Лель на место, заявив, что та ведет себя неподобающе.