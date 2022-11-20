Снимала беременная Фахрийе Эвджен? Бурак Озчивит предстал с сыном Караном на прогулке в парке

Звезды турецких сериалов, актеры Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен счастливы в браке. Пара воспитывает сына Карана, которому уже три с половиной года.
Несмотря на занятость, Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен стараются находить время на то, чтобы проводить его вместе с сыном.
В эти выходные семейство гуляло в парке. В микроблоге Бурака Озчивита появились кадры, которые были сделаны во время прогулки. На фото он предстал с подросшим сыном Караном. Звездный папа и его наследник вместе играли. А Фахрийе Эвджен, вероятно, снимала мужа и сына.
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Бурак Озчивит с сыном Караном. Фото: соцсети
Напомним, сейчас Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен готовятся к пополнению в семье, которое, судя по всему, случится уже скоро. Фахрийе Эвджен уже давно не скрывает свою беременность.