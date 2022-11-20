«Испанцы удивлялись, что россиянам выдают визы»: Борщева рассказала об отдыхе в Испании на фоне санкций

Елена Борщева

Елена Борщева с мужем в Испании. Фото: соцсети

Российская артистка отправилась на отдых в европейскую страну.

В ноябре российская комедиантка Лена Борщева уехала вместе с мужем на отдых в Испанию.

И вот какими заметками о пребывании в этой стране 41-летняя артистка поделилась в Telegram:

  • Цены в магазинах теперь не кажутся такими высокими как раньше. А это значит, что и у нас все подорожало, и евро подешевел.
  • Вино стоит столько же, сколько вода.
  • Сладкая рисовая каша - это десерт.
  • Из странных вкусовых ощущений - жареные пельмени с начинкой из консервов «килька в томате».
  • Много русскоговорящих, но большинство либо приехали давно, либо Эстония, Латвия, Литва, которые в Испании отдыхают.
  • Действительно много забастовок, на которые сразу реагирует государство. На днях проходила очень большая забастовка в Мадриде за реформу в здравоохранении, двести тысяч людей вышло на улицы.
  • Испанцы, кто в курсе новостей, спрашивали, как мы добирались до Испании. Удивлялись, что россиянам выдают визы.

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Напомним, в Испании недавно обнаружилась певица Ани Лорак. Вернется ли она с концертами в Россию, неизвестно - артистка хранит молчание.

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