«Испанцы удивлялись, что россиянам выдают визы»: Борщева рассказала об отдыхе в Испании на фоне санкций

В ноябре российская комедиантка Лена Борщева уехала вместе с мужем на отдых в Испанию.

И вот какими заметками о пребывании в этой стране 41-летняя артистка поделилась в Telegram:

Цены в магазинах теперь не кажутся такими высокими как раньше. А это значит, что и у нас все подорожало, и евро подешевел.

Вино стоит столько же, сколько вода.

Сладкая рисовая каша - это десерт.

Из странных вкусовых ощущений - жареные пельмени с начинкой из консервов «килька в томате».

Много русскоговорящих, но большинство либо приехали давно, либо Эстония, Латвия, Литва, которые в Испании отдыхают.

Действительно много забастовок, на которые сразу реагирует государство. На днях проходила очень большая забастовка в Мадриде за реформу в здравоохранении, двести тысяч людей вышло на улицы.

Испанцы, кто в курсе новостей, спрашивали, как мы добирались до Испании. Удивлялись, что россиянам выдают визы.

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