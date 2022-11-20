«У нас здесь вообще все по жесткому»: Кудрявцева вновь набросилась на Малежика на шоу «Суперстар! Возвращение»

На телеканале НТВ вышла в эфир третья программа нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение». На этот раз участники проекта исполняли хиты исполнителей, которых уже нет в живых.

Вячеслав Малежик спел песню «Честно говоря» Сергея Дьячкова. И нарвался на критику Леры Кудрявцевой, обвинившей Малежика в том, что он все композиции исполняет в своей манере.

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