«У нас здесь вообще все по жесткому»: Кудрявцева вновь набросилась на Малежика на шоу «Суперстар! Возвращение»

На телеканале НТВ вышла в эфир третья программа нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение». На этот раз участники проекта исполняли хиты исполнителей, которых уже нет в живых.
Вячеслав Малежик спел песню «Честно говоря» Сергея Дьячкова. И нарвался на критику Леры Кудрявцевой, обвинившей Малежика в том, что он все композиции исполняет в своей манере.
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Вячеслав Малежик. Фото: кадр программы
«На прошлой неделе я просила вас: ну удивите нас, удивите. Можно было бы выбрать песню Моисеева «Голубая луна» и спеть ее по-другому. А вы опять взяли песню, которая прям ваша. Вы поете, и я вижу Вячеслава Малежика. Вы слишком органичны», - высказалась Лера Кудрявцева.
Телеведущая попросила Вячеслава Малежика на нее не обижаться, но тот признался, что это выше его сил. Он обижен.
«Так, может это потому, что я хорошо пою», - сказал Вячеслав Малежик.
«У нас здесь вообще все по жесткому», - ответила Лера Кудрявцева.