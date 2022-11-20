«Дети не наедаются»: сыновья-близнецы Юлии Ефременковой из «Дома-2» голодают

Ставшая в сентябре мамой сыновей-близнецов, экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова часто признается, что дети у нее беспокойные.

Юлия Ефременкова жалуется, что малыши плохо спят ночами, доставляя родителям и бабушке беспокойство своими нескончаемыми криками.

Но кажется, Юлия Ефременкова поняла, в чем причина истерик маленьких сыновей. По ее мнению, мальчики голодают. Им не хватает грудного молока, и Юлия докармливает их смесями по рекомендации врача-педиатра. Юлия дает им ровно столько из бутылочки, сколько ей посоветовала врач.

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