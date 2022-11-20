Гладко зачесанные волосы, мерцающий жакет: как сейчас выглядит экс-избранница Петрова, которую он променял на Милославскую

Александр Петров

Александр Петров. Фото: Global Look Press

Актриса Ирина Старшенбаум предстала на премьере фильма «Сестры», где сыграла в паре с Никитой Ефремовым.

В это воскресенье, 20 ноября, в Москве прошла светская премьера фильма «Сестры», снятого в жанре психологического хоррора.

Главные роли в картине исполнили Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум - бывшая пассия актера Александра Петрова.

Оба актеры, сыгравшие в фильме, появились на премьере в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

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Ирина Старшенбаум на премьере появилась с гладко зачесанными волосами, разделенными безупречно ровным пробором. Актриса облачилась в трендовый жакет оверсайз, черного оттенка, мерцающий от обилия люрекса.

Ирина Старшенбаум на премьере фильма. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«За 2 дня до проб я поранила палец, буквально истекала кровью. Если вы будете смотреть фильм «Сестры», то увидите, что там будет похожий момент и будете ассоциировать меня и героиню», - рассказала Ирина Старшенбаум.

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