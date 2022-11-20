«Боюсь много денег тратить на себя»: Валя Карнавал получила от свекрови кольцо мечты

Вечером 19 ноября популярный блогер Валя Карнавал вышла в социальную сеть, чтобы похвастаться перед своими поклонниками.

«Вы вообще в курсе, что у меня самая лучшая свекровь на свете и самый лучший свекор на свете?» - начала 21-летняя девушка свою историю в Telegram.

«Есть один бренд. И от этого бренда я хотела одно единственное кольцо. Одно единственное. И вот у моей «второй мамы» это кольцо есть! И я так всегда на него смотрела, думала: «Блин, вот когда-нибудь я себе его куплю». У меня просто такая черта есть: я иногда зажимаю делать себе какие-то подарки… Короче, боюсь иногда много денег тратить на себя».

«И моя мама вторая об этом узнала, и они сегодня с папой подарили это кольцо. Я не могу, я такая сентиментальная! Это так приятно, это так мило, это так суперкруто, что рядом со мной такие чуткие люди!»