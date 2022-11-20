«Вау, всем мужикам с утра настроение подняла»: жена Вдовина Николаева запечатлелась обнаженной на постели

Телеведущая Елена Николаева разместила в микроблоге смелый снимок, на который с восторгом отреагировала мужская часть ее подписчиков.
Молодая жена известного бизнесмена Игоря Вдовина Елена Николаева показала, как она выглядит сразу после пробуждения.
Звезда экрана грациозно присела на постели. Елена Николаева полностью обнажилась, прикрыв наготу сыном Александром. В кадре видны красивые плечи и безупречная кожа Елены Николаевой.
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Обнаженная Елена Николаева с сыном Александром. Фото: соцсети
«Такое доброе утро», - подписала кадр Елена Николаева.
Подписчики тут же засыпали телеведущую и молодую маму комплиментами, отметив, что она подняла им настроение своей естественной красотой.
«Если вы без макияжа, то вы божественно красивы», «Вау, всем мужикам в стране с утра настроение подняла», «Невероятно красивые люди! И фото. Одним словом, божественно», «Очень эротично. Красота», «Утренняя нега», - высказались в Сети.