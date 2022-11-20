Мигель рассказал, почему вернулся жить в подмосковный поселок своего детства

Знаменитый хореограф и судья проекта «Танцы» на ТНТ Мигель родился в Подмосковье - в поселке Подрезково, недалеко от аэропорта Шереметьево. И сейчас живет там же, хотя в юности мечтал перебраться в Москву, а затем еще куда-нибудь.
Как так получилось, 40-летний шоумен рассказал в новом интервью.
«Судьба раз — и привела меня обратно в мой район. И я так счастлив этому, просто невозможно!» - поделился Мигель с журналом «Москвич».
«Все произошло случайно: Катя Решетникова (хореограф, коллега Мигеля по «Танцам», - Прим. авт.) взяла ипотеку на маленький дом в коттеджном поселке, уговорила меня приехать посмотреть. И выяснилось, что это в паре километров от дома, где я родился. Мне так сильно понравилось, что я переехал: сейчас и мама под боком, и целое комьюнити образовалось. Не думал, что затащу к себе в Подрезково практически всю танцевальную тусовку».
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В том же интервью Мигель отметил, что москвичи — люди хорошие, но очень уставшие.
«Москва — город, где зарабатывают деньги, живут в нереальном ритме. Человек приезжает в столицу, чтобы сделать себя: просто жить здесь не получается. Даже по себе замечаю: я сильно меняюсь спустя месяц пребывания в каком-то другом городе или другой стране», - признался он.
По словам хореографа, если не в российской столице, то он жил бы на каком-нибудь из островов Таиланда. Раньше Мигель думал, что ему нравится Португалия, но, пожив там какое-то время, он понял, что это не его страна.