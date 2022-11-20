Мигель рассказал, почему вернулся жить в подмосковный поселок своего детства

Знаменитый хореограф и судья проекта «Танцы» на ТНТ Мигель родился в Подмосковье - в поселке Подрезково, недалеко от аэропорта Шереметьево. И сейчас живет там же, хотя в юности мечтал перебраться в Москву, а затем еще куда-нибудь.

Как так получилось, 40-летний шоумен рассказал в новом интервью.

«Судьба раз — и привела меня обратно в мой район. И я так счастлив этому, просто невозможно!» - поделился Мигель с журналом «Москвич». «Все произошло случайно: Катя Решетникова (хореограф, коллега Мигеля по «Танцам», - Прим. авт.) взяла ипотеку на маленький дом в коттеджном поселке, уговорила меня приехать посмотреть. И выяснилось, что это в паре километров от дома, где я родился. Мне так сильно понравилось, что я переехал: сейчас и мама под боком, и целое комьюнити образовалось. Не думал, что затащу к себе в Подрезково практически всю танцевальную тусовку».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».