Старшая в красном, младшая в белом: Оля Рапунцель из «Дома-2» стильно нарядила дочерей для прогулки по снежной Москве

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дима Дмитренко вместе с дочками Василисой и Софией целый месяц провели в Аланье. Семейство наслаждалось жарким турецким солнцем и теплым Средиземным морем.
Накануне пара с дочками вернулась в Москву, которую уже успел накрыть первый снег.
Ольга Рапунцель вышла с Василисой и Софией на прогулку. Малышки обрадовались белому покрывалу во дворе.
Оля Рапунцель стильно утеплила дочерей. Она поделилась снимком, который сделала во дворе московской многоэтажки.
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Старшую дочку Василису Ольга Рапунцель нарядила в красный пуховичок, а младшую Софию - в белый. Обе курточки с капюшонами, отделанными мехом.
Ольга Рапунцель с дочками Василисой и Софией. Фото: соцсети
«А мы уже в Москве, прилетели еще вчера, долетели хорошо. Вот сегодня уже вышли на прогулку, мы так довольны снегу. Правда, в 4 часа дня уже на улице темно, а так вообще здорово, Новый Год будем встречать со снегом», - рассказала под фото с дочками Ольга Рапунцель.