Старшая в красном, младшая в белом: Оля Рапунцель из «Дома-2» стильно нарядила дочерей для прогулки по снежной Москве

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дима Дмитренко вместе с дочками Василисой и Софией целый месяц провели в Аланье. Семейство наслаждалось жарким турецким солнцем и теплым Средиземным морем.

Накануне пара с дочками вернулась в Москву, которую уже успел накрыть первый снег.

Ольга Рапунцель вышла с Василисой и Софией на прогулку. Малышки обрадовались белому покрывалу во дворе.

Оля Рапунцель стильно утеплила дочерей. Она поделилась снимком, который сделала во дворе московской многоэтажки.

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