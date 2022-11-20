Дедушкина радость, папина копия: Млодик показала крупным планом повзрослевшего сына-блондина Собчак

Ксения Собчак, судя по всему, находится в добрых отношениях с семьей бывшего мужа Максима Виторгана.

Эммануил Виторган - единственный дедушка сына Ксении Собчак и Максима Виторгана Платона и его жена Ирина Млодик с дочками Этель и Кларой были приглашены на день рождения к мальчику.

18 ноября Платону исполнилось шесть лет. Судя по всему, во время вечеринки Ирина Млодик и сделала совместное селфи с виновником торжества, которым поделилась в своем микроблоге.

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