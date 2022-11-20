«Пережиток средневековья»: фигуристку Медведеву публично унизили из-за платья ценой в 200 тысяч рублей

Прославленная фигуристка, чемпионка Европы и мира, серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева на днях отметила две важные даты - свое 23-летие и 20-летие пребывания на льду.
По случаю столь прекрасных событий Евгения Медведева устроила фотосессию в шикарном черном платье с прорезями, в котором не так давно щеголяла Ксения Собчак.
В Сети вычислили, что подобный наряд стоит порядка 200 тысяч рублей.
Блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этого обстоятельства и отчитала Женю Медведеву за любовь к дорогим платьям в столь нежном возрасте.
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Ксения Собчак в том самом платье. Фото: соцсети
«Попав в телевизор, в тусовку, где одежда -- маркер «успешности», Женя надевает платье, которое дорого стоит. Совершенно не думая при этом, что красивая попона нужна Собчак, а не Медведевой, чтобы хоть чем-то выделиться, показать, что у нее все хорошо», - высказалась Лена Миро в своем «Живом Журнале».
Она добавила, что Евгения Медведева сама по себе личность, которой не нужно никому ничего доказывать. И даже в скромном наряде она будет оставаться той самой талантливой спортсменкой, покоряющей сердца и пьедесталы почета.
«Платье по цене пенсии за год не сделает Женю лучше. Так зачем же доказывать что-то кому-то тряпками? Я давно смотрю на дорогие шмотки как на пережиток средневековья», - отметила Лена Миро.