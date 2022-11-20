«Пережиток средневековья»: фигуристку Медведеву публично унизили из-за платья ценой в 200 тысяч рублей

Прославленная фигуристка, чемпионка Европы и мира, серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева на днях отметила две важные даты - свое 23-летие и 20-летие пребывания на льду.

По случаю столь прекрасных событий Евгения Медведева устроила фотосессию в шикарном черном платье с прорезями, в котором не так давно щеголяла Ксения Собчак.

В Сети вычислили, что подобный наряд стоит порядка 200 тысяч рублей.

Блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этого обстоятельства и отчитала Женю Медведеву за любовь к дорогим платьям в столь нежном возрасте.

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